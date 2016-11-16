Как сообщили в полиции, отчим девушки постоянно выпивал и избивал жену. Очередная бытовая ссора закончилась трагедией. Девушка, пытаясь защитить мать, ударила острым предметом отчима. От полученного ранения мужчина скончался. В пресс-службе ДВД Мангистауской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК (Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны). - Проводится досудебное расследование. В интересах следствия другая информация не разглашается, - сообщили в ведомстве.