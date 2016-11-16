Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе Национального бюро по противодействию коррупции, 28 октября 2016 года в антикоррупционную службу по ЗКО с заявлением обратился осужденный. Он сообщил, что и.о. заместителя учреждения РУ 170/2 (колония общего режима –прим.автора) и оперуполномоченный данного учреждения за оказанное содействие в условно-досрочном освобождении вымогают у него взятку в размере 200 тысяч тенге. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сотрудники РУ 170/2 поставили условие осужденному, чтобы денежные средства были перечислены на банковскую карточку, принадлежащую одному из их знакомых. 3 ноября 2016 года требуемые денежные средства были перечислены. 14 ноября и.о.заместителя РУ-170/2 был задержан и водворен в ИВС УВД г.Уральск, - сообщили в пресс-службе Нацбюро. По данному факту начато досудебное расследование по статье 366 УК РК - «Получение взятки».