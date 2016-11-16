Александра прошла все испытания отборочных туров и заняла место в команде Мигеля, став одним из двадцати лучших танцоров сезона. Но борьба ещё не закончена. Дальнейшая судьба танцовщиков будет зависеть от поддержки зрителей, которые смогут бесплатно голосовать за танцовщиков с помощью приложения TNT-Club. Александра КИСЕЛЕВА – танцовщица, модель и актриса. Несмотря на жесткие возрастные ограничения, наставники были удивлены способностями Саши и позволили 14-летней девочке пройти кастинг, тем самым нарушив правила. Александра справилась с отборочными испытаниями на отлично, превзойдя многих участников, и вошла в десятку танцоров команды Мигеля. Александра КИСЕЛЕВА сейчас живет в Москве. Она многократная победительница танцевальных конкурсов и фестивалей российского и международного уровня, является трёхкратным победителем самого крупного международного фестиваля по уличным танцам в Швеции «StreetStar» в номинации «Vogue». Ее творческая карьера началась с участия в популярном шоу-коллективе «Todes», где она занималась до 11 лет, успев побыть солисткой. Кроме танцев, Саша работает в модельной сфере. Девушка снималась в рекламных проектах для известных брендов. Кроме того, уроженка Актау снялась в нескольких фильмах: «Хороший мальчик» и «Танец тишины. Фильм «Хороший мальчик», где она сыграла несколько танцевальных эпизодов, уже вышел в прокат.UC4oQEZLAob98T-x49iWVGFA