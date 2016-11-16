Причины обрушения в настоящее время выясняются, передает informburo.kz. Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика! uyfR6ApeBI0 - В среду, 16 ноября 2016 года, приблизительно в 13 часов 10 минут на проекте строительства павильона EXPO-2017 Астана произошло частичное разрушение декоративной мостовой конструкции. Пострадавших и жертв при данном инциденте нет. Причины разрушения выясняются. Проводится внутреннее расследование, – сообщили в холдинге BI Group Construction. Также в компании уточнили, что являются генеральным подрядчиком проекта. По словам руководителя проекта Абрагима Жекеева, частично разрушенная конструкция не является несущей и носит декоративный характер. Конструкция здания на территории ЭКСПО рухнула на глазах у строителей. В АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" сообщили, что здание было построено холдингом BI Group Construction, который и восстановит конструкцию. Также в "Астана ЭКСПО-2017" прокомментировали информацию о госпитализации рабочего, который пострадал во время инцидента на территории выставки. Директор департамента по связям с общественностью нацкомпании Сергей Куянов заявил, что на "скорой" с территории объекта, где произошло ЧП, никого не увозили. фото с сайта informburo.kz фото с сайта informburo.kz