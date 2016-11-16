Иллюстративное фото из архива "МГ" Уральский городской суд признал Александра ГЕРАСИМОВА виновным и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, также ГЕРАСИМОВА лишили водительского удостоверения. 28 июля 2016 года Александр ГЕРАСИМОВ сбил 8-летнего мальчика в поселке Круглоозерное. После ДТП мальчика доставили в областную детскую многопрофильную больницу в состоянии комы. От полученных травм мальчик скончался, не приходя в сознание. После предъявленного обвинения виновник ДТП скрылся. Но позже был задержан. Приговор уже вступил в законную силу.