Очереди в шиномонтажные мастерские занимают с самого утра Крупных аварий, по данным дорожных полицейских, пока не зарегистрировано. Все еще неизвестно, будут ли штрафовать автолюбителей за отсутствие зимней резины. Тем временем, шиномонтажки сегодня заработают приличные деньги. Смена летней резины на зимнюю, вылетит в копеечку. К слову, в нефтяной столице услуги шиномонтажа в сезоне значительно подорожали. Например, замена одного колеса размером R14- R15 без балансировки обойдется в 200 тенге. Та же работа для большего размера - от R- 16 - будет стоит приблизительно 2500 тенге. "Казгидромет" предрекает в ближайшие дни похолодание в Атырауском регионе. Инспекторы ДПС настоятельно просят водителей быть бдительней, и как можно скорее поменять резину на колесах.Гололед на дорогах Атырау