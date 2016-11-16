В Атырау школьный завуч преследовала ученицу за ношение головного убора (ВИДЕО)

В YouТube набирает обороты видео с грубым отношением завуча средней школы им. К.Сатпаева к одной из учениц, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 5vjDvBeR4sI На кадрах отчетливо видно, как женщина останавливает в коридоре девочку в головном уборе, в грубой форме оттаскивает школьницу за руку к стене и начинает ругать. К ней подходит вторая сотрудница школы и даже не пытается защитить ребенка от завуча. Бесконечная ругань сопровождается непрерывной жестикуляцией рук. Оказалось, что видео в сеть выложила мама девочки. Женщина сообщила, что завуч начальных классов и завуч по воспитательной работе преследуют девочку уже давно. - Из-за беретки в Геологской средней школе имени К.Сатпаева Малика Арысланбековна девочку толкнула к стене и била по голове. Несмотря на то, что девочка с 1 первого класса соблюдает школьную дисциплину (ходит в школьной форме, в классе сидит без платка) завуч в начальных классах Сара и завуч по воспитательной работе Малика Арысланбековна девочке жить не дает, - комментирует свое видео мама школьницы. После жалобы дочери женщина сразу пошла разбираться в школу. Попросила завуча объяснить жестокое обращение с девочкой. На что завуч так и не признав свои вины, обвинила школьницу в том, что та сама ударила ее по руке. После разрешения директора пересмотреть видео с пульта видеонаблюдения все встало на свои места. Женщина написала заявление в городской отдел образования с жалобой на непристойное поведение завуча. - В гороно заявление оставила. Прислали мне ответ, в котором говорится, что ребенок должен соблюдать школьный устав. Я в заявлении писала, что моего ребенка бьют, а они по-моему полностью заявление не читали. Полный дурдом. Если ребенок надевает беретку, из-за воспаления уха, то ее можно бить за несоблюдение школьного устава, получается по их ответу. Все девочки в школе не соблюдают школьную форму. Давайте тогда всех бить об стенку. И сейчас она (завуч) еще работает, там спокойно ходит, я уже боюсь, что она еще что-то сделает с моим ребенком. Из-за этого отправила это видео в сеть, - комментирует мама школьницы. Как рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" и.о.начальника городского отдела образования Алмабек АБДОЛОВ, после заявления матери обиженной девочки завуч с 20-летним педагогическим стажем была отстранена от занимаемой должности и воспитательной работы в целом, но осталась работать в школе в качестве учителя по русскому языку. Ерлан ОМАРОВ