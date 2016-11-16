По словам государственного обвинителя, Аскару ЗЕЙНУЛЛИНУ и Азамату БАКТЫГЕРЕЕВУ предъявлены обвинения по статьям 308 ч.2 УК РК "Неоднократное вовлечение в занятие проституцией с корыстной целью по предварительному сговору" и 309 ч.1,2 УК РК "Сводничество с корыстной целью по предварительному сговору". А Азамата ШАЙМАРДАНОВА обвиняют только за сводничество. Как выяснилось, ЗЕЙНУЛЛИН, БАКТЫГЕРЕЕВ и ШАЙМАРДАНОВ с лета 2015 года по май 2016 года принуждали пятерых жительниц ЗКО заниматься проституцией, при этом угрожали насилием и применением силы. - Все девушки жили в съемной квартире. Аскар ЗЕЙУЛЛИН установил для них регламент работы с 18.00 до 6 часов утра при этом стоимость часа работы девушек составляла от 8 до 10 тысяч тенге. Для получения большей прибыли, БАКТЫГЕРЕЕВ и ЗЕЙНУЛЛИН, дабы обеспечить спрос на свои работниц договорился с работниками нескольких саун и гостиниц Уральска, чтобы те за определенную плату искали им клиентов, - пояснил прокурор. - Позже Аскар ЗЕЙНУЛЛИН уговорил еще одну девушку Кристину работать на него, предложил ей купить его "Приору" за 750 тысяч тенге, на которой всех девушек возили "на вызов". При этом договорились, что расчет за машину будет производиться путем взаиморасчета. То есть девушка будет оказывать интимные услуги тем клиентам, которых ей предоставит ЗЕЙНУЛЛИН и весь доход она будет отдавать ему. В сентябре 2015 года Кристина попросила отдать ей автомобиль, потому что девушка уже рассчиталась за него, однако ЗЕЙНУЛЛИН машину так и не отдал, сказав что та не отработала еще всю сумму. По такой же схеме ЗЕЙНУЛЛИН в апреле 2015 года обманул еще одну девушку Гаухар. - Таким образом Аскар ЗЕЙНУЛЛИН причинил двум девушкам ущерб в размере 1,75 млн тенге. Также в занятие проституцией под свом руководством Азамат БАКТЫГЕРЕЕВ вовлек свою знакомую по имени Мадина, которая задолжала ему 200 тысяч тенге. БАКТЫГЕРЕЕВ потребовал с нее срочно вернуть долг, но у девушки такой суммы на тот момент не было. И БАКТЫГЕРЕЕВ пригрозив ей жестокой расправой, заставил работать на него и забрал у нее сотовый телефон, чтобы та не смогла никому позвонить, - отметил прокурор. - Сейчас мы изменили статьи по которым троих обвиняемых будут судить. Изначально следствие квалифицировало их действия по статье 262 УК РК "Создание и руководство преступной группой".