Расследование громкого дела началось после признательного письма экс-полицейского Манарбека Утеуова Бывших полицейских, среди которых есть оперативники, дознаватели и следователи обвиняют по шести статьям Уголовного кодекса РК, в том числе за «Превышение власти и должностных полномочий», «Получение взятки» и «Служебный подлог». Кроме того, за превышение служебных полномочий в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении экс-начальника криминальной полиции Нурболата КАБДЕШЕВА и бывшего оперуполномоченного Бейбита ШАЛТЕНОВА. - Подсудимых защищают 9 адвокатов и несколько общественных защитников. Данное уголовное дело насчитывает 28 томов, полицейских обвиняют по 13 эпизодам преступлений, - сообщили в пресс-службе областного суда. В числе подсудимых и экс-полицейский Манарбек УТЕУОВ, ранее осужденный на 22 года тюрьмы за убийство гражданина Узбекистана. Находясь под арестом, мужчина в открытом письме заявил, что действовал с одобрения начальников, а также обвинил свое руководство в рэкете, шантаже, подделке документов и покровительстве проституции. После огласки этого письма дело набрало новые обороты уже с конкретными именами и фамилиями полицейских. Также в суде заявили, что после рассмотрения этого "громкого" уголовного дела срок Манарбека УТЕУОВА возможно увеличится.