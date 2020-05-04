Иллюстративное фото из архива "МГ" Департаментом экономических расследований по Западно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресечен факт реализации алкогольной продукции с поддельными учетно–контрольными марками. ДЭР по Западно-Казахстанской области выявлено, что заместитель директора по логистике ТОО «АГИСА-3» в июле прошлого года приобрел алкогольную продукцию различных наименований производства ТОО «Максимус» в количестве 33 000 бутылок с заведомо поддельными учетно–контрольными марками (УКМ) на общую сумму в 6 миллионов тенге. - В дальнейшем он реализовал данную алкогольную продукцию по различным торговым точкам городов Уральск и Аксай, тем самым нарушив требования Закона РК «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» и Налогового кодекса РК. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДЭР по Западно-Казахстанской области при осмотре складских помещений предприятия и ряда магазинов городов Уральск и Аксай обнаружены 32615 бутылок водки с поддельными УКМ, - сообщили в ДЭР по ЗКО. Уральским городским судом злоумышленник признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.233 УК РК "Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров акцизными марками и (или)учетно-контрольными марками, подделка и использование акцизных марок и (или)учетно-контрольных марок". Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком 1 год. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.