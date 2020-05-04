Они будут привлечены за нарушение режима ЧП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Зараженные коронавирусом вытолкнули дверь больницы в Уральске и требуют выписки (фото) Фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 1 мая в 14.15 около 30 пациентов областной инфекционной больницы вышли во двор учреждения, требуя отпустить их домой. У всех у них был подтвержден диагноз КВИ, однако они утверждали, что у них нет выраженных симптомов, пытались самовольно покинуть медицинское учреждение. - На требования медицинского персона они не реагировали, к месту происшествия срочно были вызваны сотрудники полиции. Сотрудниками местной полицейской службой ДП ЗКО были проведены разъяснительные работы, после чего в 14.45 все госпитализированные разошлись по палатам. В отношении 13 пациентов за нарушение карантинного режима были составлены административные протокола по ст.476 КоАП РК "Нарушение режима ЧП", - рассказали в пресс-службе департамента полиции. При этом нарушении общественного порядка не допущено. Напомним, 1 мая зараженные коронавирусом пациенты выбили дверь больницы в Уральске и требовали выписки. Это не первый инцидент в инфекционной больнице Уральска с пациентами с КВИ. Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент. Так, 23 апреля пациенты областной инфекционной больницы в нетрезвом состоянии устроили потасовку с врачами.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  