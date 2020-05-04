По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске 5 мая днем столбик термометра поднимется до +26 градусов, ночью +14. В Атырау без осадков, днем +29, ночью +18 градусов. В Актобе солнечно, днем 24 градуса выше нуля, ночью столбик термометра опустится до +8. +26 градусов днем и +18 ночью ожидается в этот день в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.