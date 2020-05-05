Иллюстративное фото из архива "МГ" - Это очень важно для безопасности населения. Я надеюсь, что наши граждане постепенно вернутся к нормальной жизни. У нас долгосрочный стратегический путь развития. В планах, обозначил Президент, – реализовать комплексную программу по восстановлению экономического развития. Нужно извлечь уроки из сегодняшней ситуации, - заявил глава государства. Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо всерьез заняться диверсификацией национальной экономики. - Я хотел бы обратить внимание на ряд задач на будущее. Прежде всего, необходимо предпринять новые инициативы для модернизации системы здравоохранения. Очень важно строить современные больницы и снабжать их необходимым оборудованием. Отныне мы должны уделять особое внимание развитию медицинской науки. Наши ученые, работающие в этой области, имеют большой потенциал. Лучше создать достойную среду для профессионалов и оказать реальную поддержку. Мы также полностью модернизируем образование и науку. В то же время мы должны широко использовать передовые технологии и цифровизацию. Это одна из основных задач. Вместе с тем конкурентоспособной должна быть и нация. Для этого нужно развивать человеческий капитал. Также важно наращивать бизнес-потенциал республики, поддерживать малые и средние предприятия. Всерьёз заняться диверсификацией национальной экономики. Чтобы не быть импортозависимыми, необходимо максимально оживить отечественное производство. Будут продолжены политические реформы, при этом важно повысить эффективность государственного управления и воспитать новое поколение лидеров, - сказал президент РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.