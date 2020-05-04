Иллюстративное фото из архива "МГ" Пациенты с коронавирусной инфекцией, это жители Западно-Казахстанской области 22, 23 и 24 лет, работающие в месторождении Тенгиз Атырауской области. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19, перегоспитализированы в областную инфекционную больницу. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. По состоянию на 4 мая в области выявлено 189 человек с инфекцией COVID-19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.