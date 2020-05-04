Фото с сайта informburo.kz Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении перед депутатами отметил важную роль верхней Палаты Парламента в политической и общественной жизни страны. – Прежде всего, для решения задач, которые стоят перед нами, необходимы согласованные действия всех ветвей власти. Парламенту, в частности Сенату, отводится особая роль в реализации важнейших реформ. Основная задача Сената – принятие качественных законов, которые открывают дорогу реформам, обеспечивают стабильность и порядок, – подчеркнул Глава государства. Президент дал высокую оценку деятельности Дариги Назарбаевой на посту Председателя Сената и высказал ей благодарность. – Как вам известно, моим Указом были прекращены полномочия депутата Сената Дариги Нурсултановны Назарбаевой. Она более года активно и плодотворно работала в качестве Председателя Сената. Выражаю за это признательность Дариге Нурсултановне, – сказал Касым-Жомарт Токаев. Президент призвал депутатский корпус к сплоченной работе для того, чтобы страна смогла скорее преодолеть нынешний непростой период, и предложил кандидатуру Маулена Ашимбаева на пост Председателя Сената. – Он обладает большим опытом работы на государственной службе, многие годы эффективно трудился в различных сферах. Хорошо знаком с деятельностью Парламента. Всегда с честью выполнял возложенные на него обязанности. Поэтому не сомневаюсь, что он будет достойно работать на этой должности, – отметил Глава государства. По итогам тайного голосования Маулен Ашимбаев был избран Председателем Сената Парламента. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.