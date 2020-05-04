Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в Оперативном штабе, полицейский сдал тест после возвращения в Атырау из командировки в Жылыойский район на Тенгизское месторождение. Результат оказался положительным и у заместителя начальника ДП, и у сопровождавшего его водителя. В регионе это уже пятый случай инфицирования коронавирусом полицейских. По данным на 4 мая, в Атырауской области 184 человека заболели коронавирусной инфекцией. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.