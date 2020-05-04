Мальчика на патрульной машине доставили до границы, где его встретили родители.  Полицейские отвезли 3-летнего малыша из Аксая к родителям в Оренбург - Мы области благодарим сотрудников Бурлинского отдела полиции за помощь в организации перевозки нашего 3-летнего внука в г. Оренбург. С 15 марта этого года находился у бабушки и дедушки по уважительной причине в г. Аксае. В связи с введением чрезвычайного положения в Республике Казахстан не было возможности вывезти ребенка к родителям в Россию. В течение месяца мы обращались в практически во все инстанции и к консулу РФ в г. Уральске с просьбой помочь с выездом ребенка, но нам было отказано. Предложили ждать окончания срока режима ЧП. Затем мы решили обратится в Бурлинский РОВД. На нашу просьбу сразу откликнулись.​ Менее чем за одни сутки организовали транспорт и выезд ребенка в РФ, - написали письмо в редакцию "МГ" семья Волковых, Малыша передали родителям на границе Казахстана и России. К слову, это не первый подобный случай. Ранее полицейские доставили двух малышей из Чингирлау в Уральск. Полицейские отвезли 3-летнего малыша из Аксая к родителям в Оренбург Полицейские отвезли 3-летнего малыша из Аксая к родителям в Оренбург Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.