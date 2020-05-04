В отделе Жилищно-коммунального хозяйства акимата города Атырау рассказали о неоднозначной покупке. Как стало известно, приобретение туалетов состоялось в конце 2019 года, их приобрели "по многочисленным просьбам горожан", которые испытывали большие неудобства во время праздничных мероприятий, проводимых в городе. Когда мамы с грудничками, люди с ограниченными возможностями, да и просто горожане не имели возможность справить нужду. Первые туалеты поставят в городском Парке «Победы», а также на площади Махамбета Исатая. Для оставшихся трех, места еще не определены, но в ЖКХ сообщили, что их установят с учетом мнения горожан. - Это был открытый конкурс на портале государственных закупок, в котором принимали участие 18 поставщиков со всего Казахстана. Конкурс выиграла организация, предложившая наименьшую сумму. В сумму лота входят доставка, а также установка и подключение к городской канализационной сети и сети электроэнергии, гарантия 12 месяцев. Туалеты рассчитаны для отдельного пользования мужчин и женщин, а также людей с ограниченными возможностями. После, эти туалеты планируют передать в доверительное управление бизнесу. Я понимаю, что сумма режет слух, но мы должны учитывать, что с учетом подготовки всех документов подключении и установки, налогов и вычетов комиссии банков сумма получается оправданной, не завышенной. Наш город динамично развивается, строятся и реконструируются площади и скверы расширяются дороги, проводятся массовые мероприятия. Да и в целом досуг на улицах для атырауцев должен проходить с комфортом, а не с поиском мест, чтобы справить нужду, – рассказал заведующий ПТС отдела ЖКХ акимата г.Атырау Алмас Сарсенов. К слову, один туалет обошелся бюджету в 6 млн 960 тысяч тенге без учета НДС. По словам Алмаса Сарсенова, приобретённые туалеты функциональны и эстетичны для городской среды, в отделе ЖКХ также ждут предложении от горожан по решению вопроса с туалетами в городе, свои предложения можно направить в дайрект @zhkhatyrau в instagram и в мессенджер @zhkhatyrau1 на facebook. Напомним, Атырауцы неоднозначно восприняли новость о покупке туалетов за 38 млн тенге во время карантина.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.