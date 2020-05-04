Иллюстративное фото из архива "МГ" Из 12 пациентов с коронавирусной инфекцией двое - жители Туркестанской, один - Западно-Казахстанской областей и двое - жители г.Шымкент, работающие в Российской Федерации. На автопереходах на границе с РФ на постах «Сырым» и «Таскала» при проведении бесконтактной термометрии жалоб и повышение температуры не было. Согласно алгоритму, вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, госпитализированы в карантинные стационары. По словам руководителя управления здравоохранения ЗКО Болатбека Каюпова, еще 7 зараженных являются медицинскими работниками. - У них из-за контакта с заболевшими коронавирусной инфекцией были взяты лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19, перегоспитализированы в областную инфекционную больницу. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. Всего в ЗКО коронавирусом заболели 36 медработников (7 врачей, 12 медсестер, 12 санитарок, 4 буфетчицы, 1 дезинфектор), из них у 20 - легкая форма, у 14 - средняя форма (2 вылечились и выписаны - прим. автора), - сообщил Болатбек Каюпов. По данным на 4 мая, в ЗКО от коронавирусной инфекции выздоровел 31 человек. С диагнозом КВИ лечатся - 155 человек, под наблюдением врачей в провизорном стационаре находятся 53 человека, карантинном - 157, на домашнем карантине - 2407 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.