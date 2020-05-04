Согласно полученным данным, предприниматели должны зарегистрироваться на сайте, а также соблюдать меры санитарной безопасности. Кроме того, время работы предприятий также ограничили.Напомним, режим ЧП в Казахстане был объявлен 16 марта и действовал до 11 мая 2020 года. Карантин в ЗКО постановлением главного государственного санитарного врача был продлен до 15 июня. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.