Иллюстративное фото из архива "МГ" 4 мая возобновил свою работу один из отделов ЦОН города Уральск. Такое решение принято штабом по обеспечению режима ЧС при акимате. Жители города могут обратиться в ЦОН по адресу: мкр.4, здание 28 «Ural Car City», график работы: с 09:00 до 17:00. Из-за сохраняющейся опасности распространения вируса и беспокойством за жизнь и здоровье казахстанцев принято решение об изменении порядка работы ЦОНа. Изменения коснутся как видов государственных услуг, оказываемых в ЦОНах, так и самого формата их предоставления. - Для получения услуг горожанам надо забронировать очередь через портал электронного правительства либо контакт-центр 1414. - В ЦОНе уральцы смогут получить только «бумажные» услуги, которые недоступны в электронном формате и результаты услуг, заранее оформленных на портале egov.kz. При этом 3 категории граждан смогут получать электронные услуги в ЦОНах – это пенсионеры, многодетные семьи, лица с ограниченными возможностями. Для них будет работать льготное окно в каждом фронт-офисе. Им также необходимо заранее бронировать свое посещение ЦОНа. - В отделе №1 города Уральск граждан будут обслуживать 120 сотрудников. Мы начали работу одними из первых по республике наряду с Нур-Султаном, Карагандой и Актау, чтобы уже сейчас граждане могли обратиться по услугам, которых нет на портале электронного правительства, и тем самым не забываем соблюдать масочный режим, – сказал директор филиала НАО госкорпорации «Правительство для граждан» по ЗКО Марат Бассаров. Более 80% всех госуслуг, переведенные в электронный формат и доступные на портале egov.kz, граждане смогут получать только самостоятельно либо в секторах самообслуживания, которые теперь будут располагаться не в зданиях ЦОН, как раньше, а во фронт-офисах при акиматах, учебных и медицинских организациях и т.д. Для быстрого и комфортного получения онлайн услуг самостоятельно граждане смогут обратиться по номеру 1414, где их проконсультирует оператор ЦОН. Отметим, что за период карантина казахстанцы самостоятельно смогли получить более 10,5 млн госулуг в онлайн формате через портал электронного правительства egov.kz, телеграм-бот eGovKzBot2.0 и мобильное приложение eGovMobile. При этом 3 категории граждан смогут получать электронные услуги в ЦОНах – это пенсионеры, многодетные семьи, лица с ограниченными возможностями. Для них будет работать льготное окно в каждом фронт-офисе. Им также необходимо заранее бронировать свое посещение ЦОНа. По словам председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташевой, пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала необходимость изменения многих процессов, в том числе предоставления госуслуг. «Жизнь диктует новые правила. Чтобы обезопасить друг друга, мы вынуждены изменить формат работы ЦОН. Более двух тысяч наших работников через 1414 и видеозвонок будут помогать гражданам, получать электронные услуги дистанционно», - объяснила Асемгуль Балташева. Она также отметила, что изменения коснутся только работы центров обслуживания населения городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и областных центров. ЦОНы, расположенные в районных центрах и в сельской местности, будут работать без изменений.