Освобожден от должности первого заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан.  Депутатом сената Парламента назначен Маулен Ашимбаев Фото из архива "МГ" Сегодня, 4 мая, указом президента Казахстана Маулен Ашимбаев назначен депутатом сената Парламента РК, сообщается на сайте Акорды. Ранее он занимал должность заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан. Следует отметить, что 2 мая указом президента были прекращены полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой.