Иллюстративное фото из архива "МГ" Вечером 2 мая порядка 100 сотрудников компании "COC Realty" вышли с требованиями к работодателю с просьбой ослабить условия содержания в карантинном стационаре. - Так как у одного из рабочих компании был подтверждён факт заражения коронавирусной инфекцией, все сотрудники были переведены в условия карантинного стационара. Они требовали снять ограничения с бытовых условий содержания. В частности, рабочие просили разрешить общие курилки, общие пункты приема пищи, совместное времяпровождение. Так как это является нарушение режима самоизоляции в условиях карантина, им было отказано, - сообщили в Оперативном штабе. Далее тема изоляции переросла в вопросы оплаты труда согласно ставки сверхурочных, так как из-за введения карантина, многие рабочие фактически пребывают уже на второй вахте. - 3 мая с рабочими встретились сотрудники акимата и работодатель. Вопросы по оплате труда разрешены, - пояснили в Штабе. Отметим, что в настоящее время в Атырауской области 175 зараженных 111 приходится на Тенгизское месторождение. Ситуация с коронавирусной инфекцией здесь остается напряжённой. Демобилизация рабочих продолжается, на данный момент с Тенгиза вывезено свыше 13 тысяч сотрудников ТШО и подрядных организаций.