Зарегистрировано еще 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Заболевший коронавирусом житель Атырау прилетел из Турции 10 дней назад Иллюстративное фото из архива "МГ" Из них, в г. Нур-Султан - 8, в г. Алматы - 6, в г. Шымкент - 1, в Западно-Казахстанской области - 12, в Актюбинской области - 7, в Атырауской области - 3, в Жамбылской области - 3, в Карагандинской области - 4. Всего в стране подтверждено 3 964 случая, из них: в Алматы - 1291, в Нур-Султане - 698, в Кызылординской области - 214, в г. Шымкент - 212, в ЗКО - 186, в Атырауской области - 184, в Актюбинской области - 160, в Карагандинской области - 159, в Жамбылской области - 152, в Павлодарской области - 150, в Алматинской области - 149, в Туркестанской области - 135, в Акмолинской области - 100, в Мангистауской области - 65, в Костанайской области - 50, в СКО - 30, в ВКО - 29. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 4 мая вылечились 1084 человека, умерли - 27. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин.