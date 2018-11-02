По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, за 10 месяцев этого года с помощью служебно-розыскных собак раскрыты более 300 преступлений, в том числе 227 краж, 27 грабежей, 56 преступлений, связанных с незаконным изготовлением, переработкой, приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта, пересылкой либо сбытом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 2- убийства и 1 факт причинения тяжкого вреда здоровью. - Месяцы воспитания превращают четвероногих в дисциплинированного коллегу и преданного товарища. Надо знать, что ты хочешь добиться от этой собаки. Знать ее поведение. Знать, как она себя ведет. Только тогда ты сможешь работать с ней. Главное – любить собаку. Если к ней хорошо относиться – она будет самым лучшим помощником и верным другом, - говорит начальника ЦКС ДП ЗКО Талап Асетов. Тренировки ежедневно. Обучение исключительно игрой. Собаки ищут наркотики, ведут поиск по следу, ездят на задержание. И показатели впечатляют- это раскрытые преступления с начала года, а у каждой собаки свой послужной список. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.