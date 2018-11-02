В городе проводятся республиканские командно-штабные учения "Кыс-2018", основная цель которых повышение уровня готовности государственной системы гражданской защиты и населения к ликвидации ЧС в условиях зимнего периода. Заместитель акима области Багдат АЗБАЕВ ознакомился с готовностью экстренных служб к зимнему периоду. В рамках учения совместно с местным исполнительным органом проведен смотр готовности отряда экстренного реагирования, команд поиска и спасения людей и снегоуборочной техники коммунальных служб города. Среди них были медики, полицейские, пожарные, сотрудники коммунальных служб, сотрудники охраны общественного здоровья ЗКО, аварийно-техническая команда по газовым сетям. Как рассказал директор ТОО "Жайык Таза Кала" Асылбек САККАЗОВ, сотрудники предприятия подготовили технику и запас топлива, которого хватит на весь зимний период. - Техника предприятия на 100% готова к зиме. Закуплено 500 тонн дизельного топлива, 25 тонн бензина марки АИ-92, 400 тысяч литров газа. На случай гололеда подготовлено более 14 тысяч кубов пескосоляной смеси, - заявил Асылбек САККАЗОВ. Выяснилось, что на дорогах республиканского и местного значения оборудованы 18 пунктов обогрева и акиматами районов заключены договора с 36-ю придорожными кафе, которые будут готовы принять людей в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, аварийно-спасательные службы обеспечены необходимым имуществом, в том числе теплой одеждой, ГСМ, продуктами питания для действий в автономном режиме. - К действиям в экстремальных условиях в готовности находится 353 единицы дорожной техники, предназначенной для зимнего содержания автомобильных дорог. На республиканских автодорогах имеется около семи тысяч погонометров снегозащитных щитов, из них более четырех тысяч бетонные, более двух тысяч деревянные. С учетом прошлых лет определены и взяты на контроль участки автомобильных дорог республиканского и местного значения, наиболее подверженные снежным заносам. Имеется 301 предупреждающий знак и 2 световых табло, - отметили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Кроме того, как рассказали в ДЧС ЗКО, в областной службе горюче-смазочных материалов имеется среднесуточный запас ГСМ по дизельному топливу - 120 тонн, бензин марки Аи-80 - 14 тонн, Аи-92 - 30 тонн, Аи-95 - 5 тонн. С ТОО «Москвичи» заключен договор о намерении. Для доставки ГСМ имеется 14 единиц спецтехники. Багдат АЗБАЕВ ознакомился с автотранспортом, спецтехникой, готовностью личного состава всех служб и отметил, что службы должны будут провести зимний период в штатном режиме. - В данное время к зимнему периоду мы готовы. Мы провели осмотр техники всех служб, начиная с медицинской службы, транспортной службы, коммунальной службы. Они на 100% готовы. Техника полностью соответствует всем требованиям и готова к обслуживанию автодорог, коммунальные службы готовы обеспечивать порядок по городу Уральск. Оборудованием необходимым обеспечены. Рабочий персонал, водители, спецработники также оснащены необходимым оборудованием и зимний период мы проведем в штатном режиме, - отметил Багдат АЗБАЕВ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.