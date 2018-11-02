В акимате Актобе сегодня, 2 ноября, прокомментировали скандал вокруг детского центра творчества, сообщает корреспондент портала "Мойй ГОРОД". Специально для этого в администрацию города пригласили нескольких родителей, которые вчера устроили скандал, утверждая, что центр хотят передать в руки частников. На встрече присутствовали и депутаты городского маслихата, а также сама директор центра творчества. Замакима города Кульпаршин Айдарханова заявила собравшимся, что родители и педагоги, оказывается, недопоняли чиновников. В акимате утвержают, что центр останется на балансе государства. Речь, как выяснилось, идет лишь о том, чтобы открыть дополнительные его филиалы в разных частях города. - Никто не собирается передавать его бизнесменам. Не будет центр приватизироваться! Такого решения не было! Мы всего лишь хотим открыть его филиалы в частных школах и для этого разыграть тендер, - объясняла присутствующим замакима Актобе Кульпаршин Айдарханова. Напомним, 1 ноября десятки жителей Актобе устроили скандал перед городским центром детского и юношеского творчества. Они были не согласны с тем, что центр передадут в частные руки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Рената ГАРДИЕВА  