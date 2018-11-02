Однако производители заявили, что если мука будет дорожать, то они будут вынуждены повысить цену на хлеб, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Никакого повышения цен на хлеб не будет. Цена булки хлеба первого сорта составит 70 тенге, высшего сорта - 90 тенге. По информации отдела сельского хозяйства в городе имеются достаточные запасы зерна и муки, - отметил заместитель акима Уральска Сергей Доля. В ИП «Талецкий» отметили, что у них хлеб реализуется по прежним ценам. - Дотаций от государства мы не получаем. Но цен не повышаем. У нас на складах есть мука, которую мы закупали по старым ценам. Думаю, до декабря повышения стоимости продукции не будет. Мука подорожала на 15-20 тенге за килограмм. Если так будет продолжаться и дальше, мы будем повышать цены. Нельзя работать в убыток, - отметил заместитель директора ИП «Талецкий» Антон Маркушин. По прежним ценам реализует свою продукцию КХ «Доценко». - На данный момент мука у нас есть. Но сколько это продлится, не можем сказать. Буханка хлеба первого сорта стоит 70 тенге, как и два года назад, - заявил учредитель КХ «Доценко» Николай Трегубов. Напомним, на хлебозаводе №1 стоимость хлеба высшего сорта подорожала на 10 тенге. Руководители предприятия отметили, что это произошли из-за роста цен на сырье и ГСМ, Заведующая хлебным магазином Юлия ИВАКИНА заявила, что поднятие цен было обговорено всеми предприятиями и на днях все производители поднимут цены. - В середине ноября везде цены поднимутся, это уже решено. Сейчас подорожало дизельное топливо, подорожали оберточные материалы, сырье. Это все расходы. Прежняя цена не покрывала их, - пояснила  Юлия ИВАКИНА. Директор предприятия "Хлебзавод №1" Валерий НОВОПОЛЬЦЕВ заявил, что они до последнего пытались удержать прежние цены. -Повышение цен на муку было последней каплей. Сейчас килограмм муки в ТОО "Белес" стоит 96 тенге. Вместе с тем в городе подорожало масло, жиры, бензин, солярка. Хлеб первого сорта стоит 70 тенге. Эту цену мы пока держим. Но его быстро разбирают. Субсидий нет. В течение месяца на всех предприятиях (хлебопекарнях города - прим. автора) будет такая же цена. Они просто сейчас расходуют свои запасы, - отметил Валери НОВОПОЛЬЦЕВ.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ