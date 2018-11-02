В рамках командно–штабных учений "Зима - 2018" проводились мероприятия по повышению уровня готовности и способности системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода. Также спасатели совместно с местными исполнительными органами, аварийно-спасательными службами и населением отработали действия по организации взаимной помощи в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. В течение двух дней была проведена проверка количества, состав, соответствие предназначению и готовность к действиям аварийно-спасательных служб и формирований, созданных на случай ликвидации последствий возможных ЧС зимнего периода. В рамках учений спасателями были проведены два практических занятия - строевой смотр готовности службы гражданской защиты области и городского сводного отряда экстренного реагирования, а также ликвидация пожара, произошедшего в строящемся многоэтажном жилом доме с эвакуацией пострадавших. В строевом смотре готовности службы гражданской защиты области и городского сводного отряда экстренного реагирования, прошедшем в поселке Геолог на территории «Авторынка», приняли участие 295 человек личного состава и 72 единицы техники. В ликвидации пожара, произошедшего в строящемся многоэтажном жилом доме из-за нарушения эксплуатации электроприборов, спасении и эвакуации пострадавших принимали участие 65 человек личного состава и 17 единиц техники. - Практические мероприятия прошли на высоком уровне, все службы сработали оперативно и результативно. Всего в рамках учений "Зима - 2018" были приведены в готовность к действиям 181 формирование аварийно-спасательных служб и службы гражданской защиты области, оснащенные техникой, имуществом и другими средствами малой механизации общей численностью 2 852 человек, а также 383 единицы техники, - рассказали в пресс-службе ДЧС Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.