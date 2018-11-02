На днях в "Нефтэке" уже подорожало дизельное топливо на 5 тенге. Тогда в управлении энергетики сообщили, что цена на дизтопливо на АЗС "Нефтэк" поднялась в связи с тем, что повысилась закупочная цена у поставщика из России. Однако спустя всего неделю цены на дизельное топливо снова повысились. Теперь уже на 10 тенге. - Это что такое? Куда такие цены заламывают? Недавно только ДТ было дешевле бензина. Сегодня уже 214 тенге. Зимнее топливо вообще 249 тенге. Наверное, нам теперь нужно машины продать и пешком ходить. Простой народ страдает. Все дорожает, а зарплата стоит на одном месте. Бардак! - возмутился житель города Анатолий. В управлении энергетики сообщили, что цены на дизельное топливо зависят от того, где закупаются топливом местные АЗС. - На сегодняшний день цена на летнее дизельное топливо в городе варьируется от 191 до 214 тенге, а зимнее дизельное топливо стоит от 210 до 249 тенге. Некоторые АЗС города, в том числе и "Нефтэк", закупают дизтопливо из России. Соответственно, у них высокая закупочная цена. У них дорогая оптовая реализация. А те, кто закупается у отечественных производителей, таких как Атырауский НПЗ, АО "Конденсат", у них цена ниже. Кроме того, на нефтебазах области имеется достаточное количество дизельного топлива и ажиотажа в области не наблюдается. Это около 5 тысяч тонн летнего дизельного топлива. Поэтому пока дефицита быть не должно, - заявил руководитель отдела управления энергетики и ЖКХ Беймбет МУСИН. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.