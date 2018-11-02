Иллюстративное фото из архива "МГ" - Мы выяснили, что на одной из вечеринок парня из одного района избили другие студенты из районов. Это и послужило началом разборок. О том, что готовится разборка, мы узнали за несколько часов, поэтому нам удалось сработать быстро. Мы начали наблюдать, увидели, что обстановка накаляется, вызвали сотрудников полиции. Когда приехали полицейские, мы помогли им задержать зачинщиков, и все закончилось ближе к 2 часам ночи, - рассказал Сагиев. По словам одного из «беркутовцев», на разборку пришло около 200 студентов 1996-2002 годов рождения. - Полицейские осмотрели машину, на которой приехали некоторые студенты, и нашли там биты, ножи, цепи и кастеты, - подчеркивает мужчина. – Оружие изъяли и в участок забрали 13 человек. Правда, на следующий день та же толпа собралась возле «Керуен Сити». Постояли немного, увидели нас и разошлись. Нам студенты пообещали, что проблема решена и разборок не будет. Осеннее обострение По словам беркутовцев, студенческие разборки не редкость. Случаются почти каждую неделю, особенно часты они осенью. - Из-за чего вообще происходят все эти массовые драки? - Много причин, - говорит Серик Сагиев. – Кто-то на кого-то неправильно посмотрел или просто из-за девушки. Помню, подхожу к толпе, мне говорят: «Отстаиваем честь девушки». Два ухажера меж собой разбираются. «А что такая толпа? Вы что, все на ней жениться собрались?» – спрашиваю. Такое сейчас настроение у молодежи. Толпа и оружие. Оружие таскают сейчас не только хулиганы, но и нормальные спокойные пацаны. Вот нет у него толпы, и в группировку он никакую не хочет лезть. Поэтому и носит оружие для защиты. А потом случаются такие вещи, когда отличник режет ножом другого. - Самое интересное, как они умудряются проносить оружие в школу? - А кто смотрит? Кто за всеми уследит? Мы пытались как-то провести досмотр в своих колледжах, но родители возмущаются, не позволяют. Хотя мы объясняем, что если время от времени будем проводить досмотр, то их же дети будут целее. Ведь если ребенок таскает нож, он рано или поздно пустит его в дело. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.