Иллюстративное фото с сайта Times.kz По информации ДЧС Атырауской области, ЧП произошло 31 октября в 23.25 на реке Урал в районе пригородного села Еркинкала. - В результате столкновения двух плавсредств типа байда до приезда скорой помощи на месте ЧП скончался 19-летний парень, житель города Атырау, - рассказал дежурный ДЧС. В пресс-службе ДВД Атырауской области данный факт пока не прокомментировали. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.