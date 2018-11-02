По данным РГП "Казгидромет", 3 ноября в Уральске ожидается переменная облачность и 9 градусов выше нуля днем и -5 ночью. В Атырау синоптики прогнозируют 10 градусов тепла днем и -5 градусов ночью. В Актобе ожидается облачная погода. Днем столбики термометров покажут +5, ночью -4. Ясную погоду без осадков и 12 градусов тепла днем прогнозируют в Актау. Ночью столбики термометров покажут 3 градуса выше нуля.