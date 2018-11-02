28 октября в Астане состоялся музыкальный фестиваль – ROCK-FEST «Красная волна», организованный Коммунистическим союзом молодежи Казахстана в честь 100-летнего юбилея Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи.
Мероприятие организовано при участии Коммунистической Народной партии Казахстана. Генеральным спонсором выступил ТОО «Астанинский электротехнический завод».
О начале конкурса рок-групп с призовым фондом 1 000 000 тенге было объявлено в мае текущего года. На участие в отборочном туре было подано около 30 заявок. 1 октября 2018 года закончился отборочный этап и был сформирован список финалистов.
На рок-фестивале «Красная Волна» выступили 10 музыкальных коллективов Казахстана и России. Творчество конкурсантов были приглашены оценивать лидер казахстанской рок-группы «Мотор-роллер» Ильяс Аутов, известная телеведущая и основатель TV студии SS LAB Сандугаш Султан и Секретарь ЦК КНПК, депутат Мажилиса Парламента РК, член Комитета по социально-культурному развитию Жамбыл Ахметбеков.
Открыл мероприятие Секретарь ЦК КНПК, лидер парламентской фракции «Народные коммунисты» Айкын Конуров, а старт участникам дал Ильяс Аутов, исполнив несколько песен под бурные аплодисменты публики.
– Было очень трудно выбрать из всех команд, которые здесь выступали на самом серьезном уровне. Но выбирать приходится всегда. Поэтому те, кто оказался на ступеньку ниже кого-то – не огорчайтесь. Потому что падение – очень полезная штука. Я уже 25 лет занимаюсь рок-н-роллом, поверьте мне, без падений не бывает взлетов. Чтобы эти падения стали стимулом для ваших новых, еще более крутых взлетов, – отметил известный отечественный рокер и радиоведущий Ильяс Аутов, подводя итоги конкурса.
Победителями и обладателями денежного приза размером 500 000 тенге стали участники группы «Unperfectum» из Челябинска.
– Спасибо огромное за этот потрясающий вечер! Во-первых, я хотела бы выразить благодарность многоуважаемым членам жюри. Во-вторых, поблагодарить Коммунистический союз молодежи Казахстана за организацию рок-фестиваля, а участников – за доставленное удовольствие, за эту мощь, эту энергию, которые вы нам подарили. Продолжайте творить музыку и дарить нам свое творчество! – сказала Дилара Сыздыкова, менеджер по маркетингу, PR и рекламе ТОО «Астанинский электротехнический завод», вручая приз обладателям I места.
II и III места заняли «The Light Off» из села Родина Целиноградского района и кокшетауская рок-группа «ГАРАЖ» соответственно. За второе место участники получили 300 тысяч тенге, обладатели третьего – 200 тысяч тенге.
Телеведущая Санди Султан также поздравила победителей и участников, обратившись к ним со сцены:
– Поздравляю всех с праздником! Сегодня вы все зажигали и это было прекрасно – наблюдать за вами. Вы все молодцы, вы все были на взводе и эта бешенная энергетика, конечно, передавалась нам. Сегодня мы открыли для себя много новых рок-групп. Я никогда не думала, что рок может меня так захватить, как сегодня. Большое спасибо публике и организаторам. Давайте заниматься музыкой, поддерживать и продвигать творческую молодежь. Ура!
Все участники фестиваля были награждены дипломами и памятными призами.
КСМК – это Молодежное крыло Коммунистической Народной партии Казахстана, ставящее своими целями содействие воспитанию молодежи на основе принципов патриотизма и коммунистического мировоззрения; содействие защите прав и законных интересов казахстанской молодежи; содействие построению общества социальной справедливости, социального согласия и гражданского мира и углублению интеграционных процессов.
