Мы продолжаем рубрику ценных советов от председателя международного арбитража ЗКО Еркебулана Мирманова. Итак, Вы не зарегистрировали Ваш логотип и фирменное наименование как товарный знак? • Конкурент начал работать под сходным наименованием, в итоге часть ваших клиентов ушла к нему. • Конкурент зарегистрировал адрес сайта в Интернете по названию вашей компании. В итоге люди, ищущие вас в поисковиках, попадают на сайт конкурента. • Ваша репутация будет испорчена, если конкурент с похожим названием будет оказывать услуги низкого качества. Люди будут думать, что плохо работаете именно вы • Конкурент зарегистрировал ваше фирменное наименование раньше вас и подал на вас в суд за нарушение авторских прав. Вы хотите, чтобы после стольких лет упорного труда Вашему бизнесу был нанесен такой ущерб? Если нет, то тогда начните процедуру регистрации товарного знака. Более подробно можно ознакомиться, пройдя по ссылке на сайт: http://mirmanov.kz/articles/registraciya-tovarnogo-znaka-2/ Наш адрес: РК, ЗКО, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, 167, офис 4 тел.: 8 (7112) 22-82-92, 8 (702) 795-05-63 e-mail: [email protected] website: www.zkosud.kz  