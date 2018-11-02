Таким образом в область хотят привлечь инвестиции, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» запущен инвестиционный портал Западно-Казахстанской области bko.invest.gov.kz
.
- Основной целью инвестиционного портала является привлечение инвестиций в область, раскрытие инвестиционного потенциала и привлекательности региона, оказание информационной поддержки инвесторам. Информация на портале представлена на трех языках. Также на портале размещена информация о регионе, мерах государственной поддержки для инвестора (виды и порядок их получения)
, карта инвестиционных проектов, реестр товаропроизводителей, сведения о индустриальной зоне, инфраструктуре области, информация для обеспечения комфортного пребывания инвестора в регионе, контактные сведения об институтах развития и многое другое. Также на данном портале размещена виртуальная приемная, где инвесторы могут написать свои отзывы и предложения для улучшения качества работы и обратной связи, - сообщили в акимате.
На сайте можно получить всю информацию о социально-экономическом развитии региона, реализуемых инвестпроектах, мерах государственной поддержки. Здесь же размещен реестр товаропроизводителей, сведения об индустриальной зоне, инфраструктуре, земельных участках, имеются контактные сведения институтов развития.
- Инвестиционный портал станет своеобразным мостом между государством и бизнесом. Информация размещена на 3-х языках: казахском, русском и английском. Данный сайт окажет сервисную помощь инвесторам. Сведения доступны по принципу «одного окна». К примеру, раньше было несколько сайтов — сайт акимата ЗКО, сайт СПК и другие, а здесь все они как бы интегрированы в единую систему. Если инвестор зайдет на сайт, то получит всю необходимую информацию - как создать предприятие, зарегистрировать его, узнает о трудовом законодательстве. В общем инвесторам оказывается полный спектр услуг. Также на портале размещена виртуальная приемная, где они могут оставить свои отзывы, предложения по улучшению качества работы и для обратной связи, - отметил заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Хасен Тоясов.
На сегодня в Приуралье в рамках Карты поддержки предпринимательства реализуется свыше 30 инвестпроектов на сумму более 80 млрд тенге. При этом создано свыше 2000 рабочих мест.
