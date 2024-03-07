Более двух тысяч защитных предписаний в адрес дебоширов выписали в ЗКО

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, в 2022 году на территории области в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано 25 уголовных правонарушений, из которых 15 совершено в отношении женщин.

- По итогам 2023 года на территории области в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано 31 уголовное правонарушение, из которых в отношении женщин совершено 18, женщинами совершено два. По итогам января 2024 года зарегистрировано одно преступление, совершенное на территории г. Уральска. Для обеспечения безопасности пострадавших в 2023 году вынесено более двух тысяч защитных предписаний. Выявлено 106 нарушений защитного предписания, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Срок действия защитного предписания составляет тридцать суток с момента его вручения лицу, в отношении которого оно вынесено. Периодичность проверки составляет не менее одного раза в семь календарных дней.

К слову, за нарушение защитного предписания исключили предупреждение с 1 июля 2023 года, и теперь предусмотрен только арест на 10 суток. В отношении «семейных дебоширов» составлено 1793 административных протоколов.