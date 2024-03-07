К слову, в праздничный день бесплатным проезд будет и для жительниц Актау и Актобе.

В акимате Атырау сообщили, что на Международный женский день проезд для женщин на общественном транспорте города, а также в пригородных маршрутах будет бесплатным. Автобусы будут курсировать по обычному расписанию с 07:00 до 20:00 часов.А вот в акимате Уральска на вопрос редакции об акции для женщин 8 марта ответили, что бесплатного проезда в этот день не будет.