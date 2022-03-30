К этому делу нужно подходить ответственно, иначе после ремонта придется ещё долго нервничать и исправлять допущенные ошибки и необдуманные решения в интерьере. Конечно, можно нанять специалиста, но не всем такие расходы по карману. Мы вам расскажем, какие ошибки допускаются чаще всего. не трогать Фото с сайта pexels.com
  1. Весь дом в одном тоне Категория людей, которая придерживается классики и выбирает нейтральные и однотонные цвета абсолютно всего в своем доме, часто потом сожалеет об этом. Действительно, цвет стен в мягких постельных тонах смотрится очень гармонично и со вкусом, но при условии, если мебель и другие предметы интерьера будут другого цвета или тона. Иначе ваша квартира станет блеклой и безвкусной.  Пробуйте и экспериментируйте на ярких деталях, делайте акценты на мелкие аксессуары. Современные дизайнеры советуют лишь 60% применять одного оттенка, еще 30% другого оттенка и 10% для ярких цветов.
  2. Не угадали с цветом Наверняка, каждый встречался с такой ситуацией, когда в магазине подбираешь цвет краски, там кажется, что все окей, получится красиво. На деле, после покраски стен, вам этот цвет не по душе. Поэтому, покупайте в магазине пробники и делайте предварительные выкрасы на стенах площадью 100 на 100 см. Таким образом вы не сделаете ошибки в выборе цвета.
  3. Переборщили с узорами Если вам приглянулся особый узор и вы готовы заказать буквально всю мебель в доме с его изображением, остановитесь!!!Если переборщить с такими выпадами, вам очень быстро надоедят, шторы, мебель, покрывала и подушки с такой вышивкой. Важно применить узор таким образом, чтобы акцентировать важную деталь в интерьере с помощью него, а не наляпать таких "идей" повсюду.
  4. Голый пол Если оставить пол во всем доме голым, это ошибка. Уюта с таким дизайнерским решением в квартире точно не будет. Дополняйте интерьер и заполняйте пустоту в доме использую оригинальные дорожки, ковры и коврики.
  5. Огромный кинотеатр на всю стену Повесить телевизор во всю стену, тоже не лучшее решение. Выбирайте и сопоставляйте технику в доме по размерам, чтобы не "съесть" пространство. К тому, же такое карикатурное решение будет еще и неудобством, как можно смотреть огромную плазму с маленького расстояния.
  6. Учитывайте дверные проемы Подбирайте мебель и технику по индивидуальным дверным проемам. Или заказывайте мебель, чтобы уже ее сборка происходила в квартире.
  7. Не захламляйте пространство Чтобы ваш дом не был подобием квартиры Плюшкина, старайтесь на открытых полках по минимуму размещать ценные статуэтки. Если их будет много, то у вас просто будет все захламлено. Поддерживайте общий стиль.
  8. Короткие шторы, могут испортить весь вид Никогда не торопитесь отрезать шторы или тюль. Обратитесь к специалисту, чтобы потом не пришлось придумывать, как решить этот недостаток в квартире. Короткие шторы, смотрятся крайне некрасиво. Уж лучше, если они будут тянуться по полу, нежели будут короткими.
И напоследок, всегда планируйте свой ремонт - пошагово, не принимайте спонтанный и необдуманных решений в приобретении техники или при выборе интерьера.