Фото с социальных сетей 30 марта около 20:00 в мессенджерах распространилась информация о том, что в здании бизнес-центра «Сити орталыгы» по адресу Ескалиева, 177 заложено взрывное устройство и его оцепили спецслужбы. Горожане подчёркивают, что бомба якобы заложена в отделении банка. На месте дежурили сотрудники полиции, спасатели и кареты скорой помощи. Между тем в пресс-службах департамента полиции и управления здравоохранения сообщили, что в этом районе проводятся учения. Полицейские даже обещали позже предоставить дополнительную информацию. Однако официального комментария от ведомства получить не удалось. Аналогичная информация распространилась и в Атырау.