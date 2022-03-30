Частое недосыпание может привести к образованию жировых отложений, а позже и развитию тяжелых заболеваний.  Дефицит сна связан с ожирением - ученые Фото с сайта Pixabay.com Судя по исследованиям ученых из Клиники Майо (США), статья которых опубликована в Journal of the American College of Cardiology, недостаток сна может привести к очень серьезным последствиям. О вреде хронического недосыпания сказано и написано немало. Но как оказалось, оно чревато таким серьёзным последствием как ожирение. Недосыпание вызывает избыток жировых отложений. В нормальном случае жир должен откладываться под кожей, но возможны такие факторы, когда он может появиться глубоко в брюшной полости, вдоль внутренних органов. Это может повлечь за собой развитие заболеваний ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.

Эксперимент

Ученые решили провести эксперимент, в котором приняли участие 12 людей, у которых нет проблем со здоровьем, разного пола в возрасте от 19 до 39 лет с нормальным индексом тела. Участников разделили на две равные группы, первая спала 21 день по четыре часа в сутки, а вторая по девять часов. Через 21 день они поменялись местами. В еде не ограничивали ни одну группу, а специалисты наблюдали за их аппетитом, расходом энергии, колебаниями в весе и тем как распределяется жир по телу. По итогам эксперимента высинилось, что те, кто не высыпался потребляют на 300 калорий больше, в том числе белок и жир, при этом расход энергии не менялся. Они прибавили в весе, но и это еще не все. Оказалось, что жир отложился в тканях брюшной полости и количество висцерального жира увеличилось. Это показала компьютерная томография. Самое удивительное, что процесс отложения жира в брюшной полости продолжился даже после того, как человек вернулся к нормальному образу жизни и восстановил сон.