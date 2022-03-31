- Силами ДЧС, местного исполнительного органа, местных жителей, районного отдела полиции, ТОО «Шанхай контракшн», ИП «Адай», ИП «Ерболат» и КТЖ проводилась эвакуация жителей в местную школу, колледж и укрепительные работы по насыпи песка. Эвакуированные жители из 24 частных жилых домов, подверженных подтоплению, были расселены по родственникам, - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что перелив реки, проходящий через станцию Сагиз, произошёл в 22 часа 30 марта. Уровень воды поднялся примерно на три метра. Река Ногайты течёт из Актюбинской области в село Сагиз и впадает в реку Конырсай.В 9:00 31 марта уровень воды снизился. В 3:30 эвакуированные жители вернулись домой.

KMqEOMeuNAw

