- Силами ДЧС, местного исполнительного органа, местных жителей, районного отдела полиции, ТОО «Шанхай контракшн», ИП «Адай», ИП «Ерболат» и КТЖ проводилась эвакуация жителей в местную школу, колледж и укрепительные работы по насыпи песка. Эвакуированные жители из 24 частных жилых домов, подверженных подтоплению, были расселены по родственникам, - рассказали в ведомстве.В 9:00 31 марта уровень воды снизился. В 3:30 эвакуированные жители вернулись домой.
Фото и видео предоставлено пресс-службой ДЧС Атырауской области