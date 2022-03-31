- Выяснилось, что потерпевшего насмерть забили железной монтировкой, а затем оттащили его тело и закопали в 100 метрах от трассы. Автомашину, груженную табачными изделиями, подозреваемый пытался перегнать в отдалённый район, не зная об установке в её салоне GPS, рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В полицию обратились за помощью с поиском 47-летнего мужчины. Он перевозил дорогостоящий груз и перестал отвечать на звонки после остановки машины близ села Айдарлы в Алматинской области. GPS показал, что фура развернулась и направилась в другую сторону. Машину нашли, но управлял ей 51-летний мужчина, который пытался убедить стражей порядка, что он напарник пропавшего. Тем временем правоохранители проверяли места остановки фуры, где и нашли закопанный труп первого водителя.Задержанный ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Груз в целости и сохранности возвращён законному владельцу. По факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.