За последний месяц в Уральске выпало большое количество осадков. Снегопад сопровождался сильными порывами ветра, и городские улицы моментально были засыпаны снегом. ТОО «Жайык таза кала» является единственным предприятием, которое очищает Уральск от снега, и его сотрудники работали в усиленном режиме. Только с начала зимнего периода на специальные полигоны из города вывезли более 850 тысяч кубометров снега.Сотрудников предприятия, а их более 750 человек, из них 300 человек поделились на 30 бригад, которые непрерывно работают в две смены при любых погодных условиях несмотря на праздничные и выходные дни.Собранный снег вывозится на специальный полигон, их было пять. На данный момент работает только один, так как все остальные полигоны уже заполнены снегом. Каждая спецтехника оснащена GPS-трекером, что дает возможность отслеживать маршрут каждой машины.Руководитель ТОО «Жайык таза кала» Ринат Нургалиев говорит, что чаще всего заявки на очистку улиц поступают по линии единой службы «109». Здесь горожане оставляют свои обращения, а диспетчеры в свою очередь перенаправляют их в коммунальное предприятие. Ежедневно от горожан поступают около 10 заявок, а в непогоду и того больше – до 30. Работники предприятия стараются своевременно реагировать на подобные обращения. Жители улицы Панфилова говорят, что несколько раз обращались в ТОО «Жайык таза кала» с просьбой вывезти скопившийся снег, и каждый раз работники предприятия своевременно и оперативно реагировали на их просьбы. Иначе их дворы могло бы затопить.– Хотим выразить благодарность бригаде №32 ТОО «Жайык таза кала». Благодаря этим ответственным и заботливым людям наши дворы были очищены от снега, мы спасены от подтопления, которое ожидалось у нас, и которого мы так опасались. Это важно для нас, для жителей старых домов, тем более наша улица вся разбитая. Они знают состояние нашей дороги, знают каждое место квартала, работают, информируют, как мы должны снег вычищать по правилам, чтобы бригада могла забрать снег, не повреждая пригодные для нас насыпи. Побольше бы таких ответственных людей нашей Родине! Благодарим наш «Жайык Таза Кала», - отметили горожане.