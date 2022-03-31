Фото из архива "МГ 18 марта в специализированном административном суде Уральска рассмотрели дело в отношении 42-летнего Каната Жангалиева, директора областной специализированной школы-интерната-колледжа Олимпийского резерва. Из материалов дела следует, что 17 марта около 5:00 Канат Жангалиев управлял служебной машиной в состоянии алкогольного опьянения средней степени, что подтвердило медицинское освидетельствование. К слову, вину свою он признал. Суд признал Каната Жангалиева виновным в совершении правонарушения по статье 608 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения» и назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста и семи лет лишения права управлять автотранспортом. В приемной спортивной школы сообщили, что Канат Жангалиев находится в отпуске без содержания до 17 апреля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.