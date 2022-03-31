- До этого мы укладывали ямы старой брусчаткой, но, к сожалению, она закончилась. Из-за жалоб водителей мы решили не ждать, пока наладиться погода и предприняли меры для повышения дорожной безопасности, стали заделывать временно ямы щебнем и битумом. Вчера (30 марта) дорожники делали ремонт, но не только на центральных улицах, а где это просто необходимо, - заверил Жандос Дуйсенгалиев.О приезде премьер-министра в Уральск заговорили ещё на прошлой неделе. В акимате ЗКО сначала сообщили, что Алихан Смаилов должен был приехать в наш город первого апреля. Позже прошла информация, что приезд переносится. К слову, каждую весну перед горожанами открывается нелицеприятная картина: разбитое дорожное полотно, огромные ямы, ухабы, колдобины и грязь. В этом году уральцы больше всего жалуются на состояние проспекта Абулхаир хана и улицы Шолохова. На днях заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев рассказал, какие дороги в этом году отремонтируют в городе.
9J18OCHdTNIМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Видео предоставлено очевидцами