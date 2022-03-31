В городе активно тает снег, на дорогах лужи и грязь. Однако это не мешает дорожникам латать ямы на центральных улицах. В ЖКХ приезд премьер-министра и дорожные работы никак не связывают, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске ночью начали латать ямы на проспекте перед приездом премьера Скриншот с видео В редакцию «МГ» очевидцы прислали видео, на котором запечатлён ремонт дороги в ночное время на проспекте Назарбаева. Автор ролика связывает спешность дорожных работ с приездом премьер-министра Алихана Смаилова. Стоит отметить, что даже для ямочного ремонта погода в Уральске так себе. На дорогах лужи и грязь, буквально пару дней назад шёл снег, и вот уже двое суток в городе плюсовая температура, началось активное таяние снега. Между тем руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Уральска Жандос Дуйсенгалиев отмечает, что это вынужденная мера и это никак не связано с приездом премьера.
- До этого мы укладывали ямы старой брусчаткой, но, к сожалению, она закончилась. Из-за жалоб водителей мы решили не ждать, пока наладиться погода и предприняли меры для повышения дорожной безопасности, стали заделывать временно ямы щебнем и битумом. Вчера (30 марта) дорожники делали ремонт, но не только на центральных улицах, а где это просто необходимо, - заверил Жандос Дуйсенгалиев.
О приезде премьер-министра в Уральск заговорили ещё на прошлой неделе. В акимате ЗКО сначала сообщили, что Алихан Смаилов должен был приехать в наш город первого апреля. Позже прошла информация, что приезд переносится. К слову, каждую весну перед горожанами открывается нелицеприятная картина: разбитое дорожное полотно, огромные ямы, ухабы, колдобины и грязь. В этом году уральцы больше всего жалуются на состояние проспекта Абулхаир хана и улицы Шолохова. На днях заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев рассказал, какие дороги в этом году отремонтируют в городе.

9J18OCHdTNI

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Видео предоставлено очевидцами