Анель Сытдыкова рассказала журналистам, как прошёл заплыв, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Пятого августа уроженка Уральска Анель Сытдыкова переплыла пролив между островом Санта-Каталина и побережьем города Ранчо Палос Вердес в Калифорнии. Пролив Каталина также называют американским Ла-Маншем. На преодоление 34 километров у Анель ушло 19 часов и 18 минут, она плыла без остановки.
По словам Анель, заплыв был сложный и непредсказуемый.
- Я планировала проплыть быстрее, но столкнулась со сложностями. Были течения, волны, встречный ветер. Накануне гонки испытала лёгкий мандраж, несмотря на то, что делала много заплывов. В этом проливе водятся акулы и я боялась, что в этот день могу с ними встретиться, - рассказала пловчиха на брифинге в РСК ЗКО.
Заплыв начался в 23:00 и семь из 19 часов Анель плыла в темноте. Всё это время за ней следили наблюдатели. По условиям марафона, нельзя касаться лодки, на заплыве можно быть только в купальнике, шапочке и очках. Каждые полчаса разрешалось употреблять жидкую пищу, которую подавали друзья Анель, плывущие рядом на каяке.
Марафонским плаванием она занимается восемь лет. До этого, как и многие уральцы, плавала в детстве в Жайыке и Чагане. В 30 лет инструкторы по плаванию детей Анель предложили ей присоединится к занятиям. Сейчас женщину тренирует российский специалист Сергей Ленивкин - он отправляет задания и вместе с ученицей онлайн обсуждает техники. Ежедневно Анель уделяет плаванию по 2-3 часа.
- Тяжело, как и всем матерям, совмещать дом, работу, быт, детей (у неё трое сыновей), хобби. Но приходится чем-то жертвовать. Я не могу позволить себе посмотреть телевизор по вечерам, у меня всё плотно расписано, - говорит Анель.
Вместе с материнством и спортом, она совмещает работу в бизнес-проекте супруга и хобби - шитьё, вязание и кулинарию. Останавливаться на достигнутом женщина не собирается. Анель хочет путешествовать, совмещая это с плаванием в местах поездок. В планах посетить Японию и Новую Зеландию.
В июле 2019 Анель Сытдыкова проплыла через знаменитый пролив Ла-Манш, став первой среди граждан Казахстана. Сейчас она вместе с семьёй живёт в Англии.
