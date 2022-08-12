По данным «Казгидромета», днём 13 августа в ЗКО ожидается очень сильная жара до 40 градусов. Обширный антициклон обусловит на большей части страны погоду без осадков.
  • В Уральске синоптики прогнозируют грозу. В дневное время температура воздуха составит +33..+35 градусов, ночью похолодает до +14..+16. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +37..+39 градусов, ночью +23..+25 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +32..+34 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +32..+34 градусов, ночью опустятся до +24..+26 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
