- Мама малолетнего ребёнка передавала старшего сына для отправки в детский сад. Стоявший рядом малолетний ребёнок оказался в опасной близи с транспортным средством. В итоге, после движения он попал под колесо, - пояснили в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Годовалый ребёнок погиб под колёсами микроавтобуса, который занимался развозкой малышей в детские сады.Проводится расследование по статье «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека».