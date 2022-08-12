Международный турнир проводит шахматистка Динара Садуакасова, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске начался международный турнир по шахматам Иллюстративное фото из архива "МГ" Atyrau Chess Festival 2022 пройдёт с 15 по 24 августа. В турнире примут участие шахматисты из Казахстана, США, Нидерландов, Литвы, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси и России. Общий гарантированный призовой фонд составит 13 257 500 тенге, который разделят среди победителей трёх основных турниров. Также разыграют образовательные гранты в КБТУ. Турнир пройдёт в Центре имени Абая на проспекте Абылхайыр хана. С расписание можно ознакомиться на сайте фестиваля.